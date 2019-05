Un vol Air New Zealand Auckland-Papeete touché par un éclair

Le 31/05/2019 à 08:01

AUCKLAND - Plus de peur que de mal pour les passagers d'un vol Air New Zealand, dont de nombreux Polynésiens...

Grosse frayeur pour les passagers du vol NZ6073 ce vendredi. Alors que l'avion quittait Auckland en direction de Papeete, une explosion a été ressentie : "En plein vol vers 20 heures nous avons vu, entendu et ressenti une explosion, c'était impressionnant, on n'a jamais vécu cela... Était-ce dû au mauvais temps (éclair ? Foudre?) ou à un problème au niveau de l'appareil... On en sait pas plus, raconte une Tahitienne sur Facebook. On pouvait également apercevoir de la fumée et le commandant de bord a préféré faire demi-tour car on avait perdu le signal radio, il y avait des problèmes de connexion avec la tour de contrôle et il nous a expliqué qu'il ne voulait pas prendre le risque de continuer le trajet jusqu'à Tahiti. Faire demi-tour était la décision la plus sage. Des tonnes de carburant ont été relâchées afin que l'on puisse atterrir en toute sécurité sinon ce serait trop dangereux voire impossible."

Dans un communiqué, la compagnie néo-zélandaise s'excuse et explique que l'avion a été frappé par un éclair. Plus de peur que de mal, les passagers, de retour à Auckland sans encombre, ont été pris en charge en attendant le prochain vol.