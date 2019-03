Un tour de l'île de Tahiti en Vespa

Le 10/03/2019 à 16:34

TRANSPORTS - L’association Vespa Team Tahiti et sa trentaine de membres ont quitté Mamao ce matin, direction la côte Est pour un tour de l’île en deux-roues. L’occasion pour ces aficionados de la Vespa, de se retrouver mais aussi de sensibiliser le public à la sécurité en deux-roues.

Ces passionnés de la Vespa, un deux-roues emblématique de la Polynésie, se retrouvent deux à trois fois par an, et à l’occasion ils font le tour de l’île. Les améliorations apportées à leurs engins et les nouveaux modèles sont les principaux sujets de conversations. La première Vespa Italienne est arrivée à Tahiti en 1948, avec la famille Tracqui, pour remplacer peu à peu les vélos de l’époque. La plupart des Polynésiens en avait une.



Le grand-père de Marcel Nagatata, le président de l'association Vespa Team Tahiti, avait lui-même plusieurs modèles de Vespa, de toutes les époques : "Quand j'ai été en âge d'en acheter une, j'en ai pris une, et je faisais des courses avec, et je me baladais avec mes copains aussi". Après être parti pour faire son service militaire, de retour en Polynésie, Marcel décide de se lancer à fond dans sa passion et achète plusieurs Vespa. Il en a acheté une trentaine depuis. Il a ensuite créé l'association afin de pouvoir se rassembler avec ses amis qui partagent la même passion que lui.