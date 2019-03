Un premier forum des métiers au collège de Mataura-Tubuai

Le 07/03/2019 à 16:57

ÉDUCATION - Une première édition placée sous le signe du succès : le collège de Mataura-Tubuai aux îles Australes organisait mercredi son premier forum des métiers.

Organisé par la communauté pédagogique du collège de Mataura-Tubuai, ce premier forum des métiers a permis aux élèves de 4ème et 3ème de rencontrer une trentaine de professionnels de sept secteurs d’activités différents.



Ce forum s’inscrit dans le parcours avenir des élèves et leur formation à l’orientation. Étaient présents des professionnels, mais aussi les élèves et les enseignants du CETAD (CPAP).