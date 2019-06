Un premier Matete Fenua réussi à Tahaa

Le 21/06/2019 à 17:21

ÉVÉNEMENT - Après Raiatea et Huahine, Tahaa a lancé son premier Matete Fenua. Organisé sur la place Ma’ina Nui à Patio, il a rassemblé une quarantaine d’agriculteurs, des horticulteurs, ainsi que des particuliers venus présenter le fruit de leur travail, notamment en produits transformés.

Rédaction web avec Rony Mou-Fat

Mercredi 19 juin s'est ouvert dans la plus pure des traditions, avec des chants et danses pour accueillir les habitants de l'île, la première édition du Matete Fenua à Tahaa. Plantes aromatiques, fruits et légumes, miel, tubercules, arbres fruitiers, plantes médicinales… Les étalages sont merveilleusement garnis. "C'est une réussite pour une première. Il y a une quarantaine d'exposants que ce soit en agriculture, en horticulture et en élevage" nous dit Joêl Hahe, co-organisateur de l'événement.Et l’élevage n'est pas oublié : cochons, canards, poules, lapins... même les crevettes sont mises en valeur. Un produit qui connait une forte demande aux Raromatai. "Il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, on varie entre 800 kg et 1 tonne à chaque récolte" explique Nick Atger, éleveur de crevettes sur Tahaa.Le Matete Fenua fermera ses portes samedi 22 juin.