Un nouveau jeu de société made in Tahiti

Le 13/03/2019 à 16:32

DIVERTISSEMENT - Un nouveau jeu de société made in fenua sera bientôt en bonne place sur les étals des magasins de Polynésie. Tahiti Zombie est un jeu de cartes conçu par deux jeunes entrepreneurs du fenua. Un jeu entièrement local, drôle et stratégique.

Rédaction web avec Sophie Guébel

Le nouveau jeu Tahiti Zombie combine deux univers, l’un chaleureux et coloré, et l’autre fantastique et un brin angoissant. Une ambiance unique et originale imaginée par deux jeunes Polynésiens. Ken et François se sont lancé le défi il y a 8 mois. Aujourd’hui, le premier jeu de cartes de la série est entre leurs mains : "Le but du jeu c'est de survivre à une armée de zombies. On a différents zombies à l'image d'animaux polynésiens avec différentes forces. À la fin du jeu, celui qui a le plus de points zombie a perdu", explique Ken Hardie, co-créateur de Tahiti Zombie.C’est dans les locaux de leur toute jeune startup appelée Papaye Studio que les deux amis de longue date ont conçu leur jeu de carte. Tahiti Zombie est inspiré de plusieurs jeux de société. Mais il est bel et bien polynésien comme en témoigne la présence du coq ou du margouillat, animaux typiquement locaux. "En concertation avec Ken, on s'est dit qu'on allait marier l'univers zombie avec un univers tropical. Des zombies, mais on s'est dit que des zombies animaux ce serait plus sympathique. (...) On a testé plusieurs animaux différents et on est arrivés au résultat qu'on a aujourd'hui", raconte François Pommiez, co-créateur du jeu.Les deux entrepreneurs cherchent actuellement à lever des fonds. Mais déjà 124 000 Fcfp ont été récoltés : "Nous appelons un maximum de personnes à aller sur C.Reva pour nous aider à financer ce projet. On aimerait qu'il soit dans un maximum de foyers polynésiens." Clôture des dons le 15 avril sur la plateforme de financement participatif.Ken et François espèrent atteindre les 300 000 Fcfp de dons. Le nouveau jeu de société devrait être disponible à la vente dès le mois de juin dans toute la Polynésie.