Un nouveau cas de dengue 2, pulvérisations à Faa'a, Mahina et Papara

Le 10/04/2019 à 09:00

SANTE - Un nouveau cas de dengue de type 2 a été confirmé, cette fois en dehors de la zone de Taunoa. La personne malade réside à Mahina, travaille à Faa'a et aurait séjourné à Papara. Des pulvérisations vont avoir lieu.

jeudi 11 avril 2019

lundi 15 avril 2019

jeudi 18 avril 2019.

Le 1er avril, un second cas autochtone de dengue de type 2 a été détecté à Taunoa. Depuis, 13 cas suspects ont été recensés mais pas confirmés.Ce mercredi, la ville de Faa'a annonce qu'un nouveau cas a été détecté cette fois à Mahina. La personne concernée travaille à Faa'a et se serait également rendue à Papara. Des pulvérisations vont donc avoir lieu dans les 3 communes.Selon nos confrères de La Dépêche de Tahiti, ce nouveau cas a été détecté lundi soir dans le quartier Fareroi. Les 13 cas suspects de Taunoa ne sont pas confirmés. Certains prélèvements auraient été réalisés tardivement. Il pourrait donc s'agir de "faux négatifs".A Faa'a, les opérations de lutte contre les moustiques seront menées par le Centre d'hygiène et de salubrité à Auae dans les quartiers côté mer Picard, Cornu, Van Cam, côté montagne Cope, Art et Cuisine et Degage.Le passage pour les pulvérisations d'insecticide est prévu à 6 heures du matin, ou repoussées au lendemain en cas de pluie selon le programme suivant :