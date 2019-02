Un moi(s) sans tabac au CHPF

Le 06/02/2019 à 16:54

SANTÉ - L’hôpital a lancé un défi à son personnel : un mois sans tabac. Dans cette optique, les salariés fumeurs peuvent dès aujourd'hui bénéficier de l’accompagnement de différents spécialistes pour les aider à rompre avec la cigarette. Une trentaine de personnes a décidé de jouer le jeu.

On y fume moins qu’ailleurs en Polynésie, mais on y fume quand même : 20% des blouses blanches de l’hôpital sont des adeptes de la nicotine. Et lorsque des patients les croisent cigarettes aux lèvres, c’est le message sur les méfaits du tabac qui est brouillé. "C'est vrai que de voir du personnel soignant en train de fumer dans un établissement public, cela ne renvoie pas forcément une très bonne image de notre hôpital" explique Heirani Estall, psychologue du travail, chargée de la prévention des risques au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).



Alors, pour inciter ces professionnels de santé à stopper la cigarette, l’hôpital a lancé le défi "moi(s) sans tabac" : "L'idée, c'était de ne pas être dans une démarche restrictive ou punitive, mais d'essayer d'accompagner au maximum les gens dans cette démarche d'arrêt du tabac. On sait que ce n'est pas facile" poursuit Heirani.