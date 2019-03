Un mariage sous la neige

Le 28/03/2019 à 14:00

Dimanche 31 mars à 19h25, Hallie et Lucas, jeune couple amoureux, projettent de se marier sous le soleil. Mais...

DR



Réalisateur : Jake HELGREN

Casting : Andrea BOWEN | Nick BATEMAN | Brooke BUTLER



Les deux amoureux, Hallie et Lucas, sont en visite au chalet des parents de Lucas. Ils s'émerveillent encore une fois du paysage enneigé et se souviennent que c'est là qu'ils ont échangé leur premier baiser. Lucas profite de ce séjour pour faire sa demande en mariage à Hallie, qui accepte. Lors des présentations des deux familles, les questions de la date et du lieu du mariage se posent. Deidre, la mère d'Hallie, avait prévu de longue date que sa fille se marierait dans un hôtel de luxe à Cabo San Lucas, en été. Les parents de Lucas y consentent et proposent que la fête de fiançailles ait lieu dans leur chalet, mais Deidre refuse. Devant l'insistance de sa fille qui ne veut pas blesser ses beaux-parents, elle finit par accepter.