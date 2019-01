Un joueur de rugby samoan décède après un choc à la tête en plein match

Le 25/01/2019 à 11:43

PACIFIQUE - Un joueur de rugby samoan, ex-international de moins de 20 ans, est décédé jeudi matin après avoir perdu connaissance samedi lors d'un match de championnat local, a annoncé la Fédération samoane qui évoque "un choc à la tête".

Transporté d'urgence à l'hôpital national, Tagatauli "est devenu cardiaque, pense-t-on, et a passé quatre jours à se battre pour rester en vie" avant de succomber, poursuit la Fédération.Tagatauli, qui avait été sélectionné en équipe nationale des moins de 20 ans en 2011, était marié et père d'un enfant. Il avait 27 ans.

La Fédération, qui "reconnaît et érige en priorité l'importance du bien-être des joueurs", dit "travailler de près avec les syndicats de joueurs et World Rugby pour s'assurer que les programmes d'entraînement et de prévention soient appliqués par les arbitres, entraîneurs et les dirigeants".

Les commotions cérébrales sont un sujet de préoccupation croissante depuis quelques années dans le rugby mondial. Plusieurs joueurs de haut niveau ont annoncé leur fin de carrière par peur de subir celle de trop. Le dernier en date, le Sud-Africain Pat Lambie (28 ans, 56 sélections), a expliqué samedi arrêter pour ne pas "s'exposer à des dommages plus graves".