Un grand maître international d'échecs rencontre les élèves de l'école Fareroi

Le 12/02/2019 à 14:42

JEUX - Les grands maîtres internationaux d’échecs sont nombreux à venir en Polynésie. Grâce au Papeete Olympique Echecs, c’est au tour de Fabien Libiszewski de faire partager son expérience. Il était ce mardi matin à l’école Fareroi, où le jeu d’échecs est devenu une passion pour tous les élèves.

Arrivé à Tahiti depuis une dizaine de jours pour le Papeete Olympique Echecs qui avait lieu le 9 février, Fabien Libiszewski, grand maître international d’échecs, profite de son séjour pour aller à la rencontre d'élèves. Il était ce mardi de passage à l’école Fareroi de Mahina où de nombreux élèves de CP ou encore de CM1 rêvent de jouer comme lui."Nous sommes très satisfaits de ce que que nous a apporté l'initiation au jeu d'échecs. (...) On a remarqué que les enfants sont beaucoup plus posés, plus attentifs, plus réfléchis. Au travers du jeu d'échecs, ils ont pu développer tout ce qui est mémoire, stratégie, analyse de situation etc." explique Daniel Leocadie, directeur de l’école.Le jeu d’échecs est une discipline incontournable au fenua et il est devenu une passion à l’école Fareroi où l'apprentissage se fait sur 6 années. Ce n’est pas la première fois qu’un grand maître international rend visite aux élèves. Déjà trois grands noms de la discipline sont venus partager leur passion dont Adrien Demuth. "C'est un honneur et un privilège pour nous de pouvoir rencontrer, discuter et échanger avec un grand maître international d'échecs, et pour les élèves, de l'affronter" poursuit Daniel Leocadie.