Un deuxième laboratoire d'ice découvert à Tautira

Le 08/02/2019 à 16:45

DROGUE - Encore un laboratoire d'ice démantelé. Ce deuxième lieu de production de méthamphétamine a été découvert par la gendarmerie dans la maison voisine du premier labo...

Rédaction web

Un deuxième laboratoire d'ice a été découvert à Tautira ce jeudi, rapportent nos confrères de Polynésie la 1ère. Il était située dans la maison voisine du premier laboratoire.L'habitation a été perquisitionnée, le matériel saisi et un homme interpellé et placé en garde à vue.Le 19 janvier après de longs mois d'enquête, plusieurs personnes avaient été interpellées en flagrant délit de fabrication de méthamphétamine. 6 à 9 grammes de drogues y avaient été fabriqués chaque semaine pendant 6 mois. Le trafic issu de ce premier laboratoire a pu générer entre 15 et 40 millions Fcfp de revenus durant cette période.