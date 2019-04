Un deuxième cas de dengue de type 2 et un septuagénaire décédé de la grippe

Le 01/04/2019 à 19:16

SANTÉ - Selon le bureau de veille sanitaire, Tahiti est en état d'alerte de niveaux deux. Un deuxième cas autochtone de dengue de type 2 a été confirmé dans le quartier Taunoa, à Papeete. L'épidémie de grippe est toujours en cours, une personne de 73 ans est décédé de la grippe fin février.



Rédaction web avec communiqué

Le bureau de veille sanitaire a confirmé ce lundi après-midi la présence d'un deuxième cas de dengue de type 2 à Tahiti. Il est apparu dans le voisinage du premier cas autochtone, dans le quartier de Taunoa. La direction de la santé est à la recherche d'autres personnes qui pourraient avoir contractée cette maladie transmise par les moustiques. Des mesures de lutte anti-vectorielle ont été réalisées depuis l'apparition du premier cas le mardi 19 mars et elles devraient être renouvelées. il est aussi recommandé aux particuliers d'éliminer les gîtes larvaires en supprimant toute zone de stagnation d'eau douce, une fois par semaine. La direction de la santé rappelle qu'en cas de fièvre supérieure à 38,5°C, de douleurs musculaires et articulaires, il faut consulter rapidement.La dengue de type 1 continue de circuler, on le retrouve notamment à Tahiti, Hiva Oa, Moorea, Bora Bora, Rangiroa et Arutua. 12 cas ont été confirmés courant mars.Le nombre de consultations pour syndromes grippaux est en augmentation. Près de 580 cas ont été déclarés en mars (semaine 11 et 12). Durant cette même période, 80 personnes ont été hospitalisées au Centre hospitalier de Taaone, dix en réanimation et dix-sept en pédiatrie. Une personne de 73 ans est décédé de la grippe début mars. elle présentait plusieurs maladies cardio-pulmonaires.