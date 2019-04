Un dernier hommage émouvant à Lucien Pesquié à To'ata

Le 06/04/2019 à 13:57

HOMMAGE - Près d'une cinquantaine de personnes se sont réunies ce samedi matin à la cérémonie organisée en hommage à Lucien Pesquié, place To'ata. La disparition du photographe, amoureux de la culture polynésienne, avait fortement émue le fenua.

"Cela fait chaud au cœur. On se dit qu'il était pas tout seul. Même si on était loin, nous, de lui. Ici, il était chez lui. (...) Il connaissait l'histoire des tatouages, de la danse... chaque signification, chaque souffle de vent. Cette île, c'est son île. On ne pouvait pas le ramener avec nous en métropole. On ne pouvait que le laisser ici" confie Vanessa Pesquié, l'une des filles de Lucien.

​"Il était aimé et choyé ici, et entouré, et compris. Il méritait cette hommage-là car il a beaucoup fait pour l'île et la culture. (...) Et nous, ça nous fait du bien. Cette île, elle était en nous, elle est tatouée en nous, et maintenant elle le sera encore plus. (...) J'espère que les gens continueront à aller le voir, à lui rendre hommage et à boire une flûte de champagne avec lui. Il aimait tellement le champagne, allez boire de temps en temps une coupe avec lui. C'est ce qu'il aurait aimé. Il n'aurait pas aimé qu'on pleure, mais qu'on danse et qu'on chante" poursuit-elle.