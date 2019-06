Un consulat d’Australie en Polynésie pour 2021

Le 28/06/2019 à 13:06

PACIFIQUE - Le Président du Pays, Edouard Fritch, a reçu à la Présidence des étudiants australiens en formation dans le cadre du "Colombo Plan 2019". Il a également rencontré Paul Wilson, Consul général d’Australie, en charge de la zone Pacifique, afin d'échanger sur l'ouverture d'un consulat à Papeete pour 2021.

Les 25 étudiants et accompagnateurs présents actuellement au fenua viennent tous de l’Université d’Australie occidentale (University of Western Australia), de la ville de Perth. Ils sont titulaires d’une bourse qui leur permet de venir directement sur le terrain pour découvrir les institutions, les langues la culture de la Polynésie française, et ceci afin de mieux comprendre la région Indo-Pacifique dans son ensemble. ​Leur programme d’étude à l’Université de Polynésie française est très chargé : Français, histoire et institutions politiques à Tahiti, identité polynésienne contemporaine et art. Edouard Fritch souhaite que ces programmes éducatifs puissent se multiplier à l’avenir.



Plusieurs Tahitiens ont également eu l’opportunité de bénéficier de bourses d’étude offertes par le gouvernement australien pour se former dans les universités australiennes, plus particulièrement à Brisbane. Ces échanges académiques sont primordiaux afin de nouer une véritable coopération dans divers domaines, notamment économiques, culturels et linguistiques.