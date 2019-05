Un clip pour les 40 ans du Conservatoire artistique de Polynésie

Le 30/05/2019 à 15:13

MUSIQUE - Le conservatoire artistique de Polynésie a fêté ses 40 ans et pour cet anniversaire un clip a été réalisé par l’un des professeurs. Stephane Rossini a posé ses baguettes de batteur pour prendre la caméra et présenter en musique et en image l’ensemble des enseignements de l’établissement .