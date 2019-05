Un challenge natation sport adapté et handisport placé sous le signe de la bonne humeur

Le 26/05/2019 à 17:01

HANDISPORT - Plus de 70 enfants et adultes ont participé au challenge natation sport adapté et handisport au petit bassin de Pater, jeudi 23 mai. Cette course amicale de 25 mètres a rassemblé 6 centres spécialisés de Tahiti. Et malgré la pluie, cette séance a permis aux enfants de sortir de leur quotidien le temps de quelques brasses.