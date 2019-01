Un camion termine sa course dans une maison : 4 blessés dont 2 graves

Le 30/01/2019 à 16:12

PUNAAUIA - Dans le quartier Vaitavere à Punaauia vers 15 heures cet après-midi, pour des raisons que l’enquête déterminera, un poids lourd a quitté la route et a fini sa course dans une habitation située en contrebas, annonce le haut-commissariat dans un communiqué.

Le chef de corps des pompiers de Punaauia coordonne les opérations de secours en lien avec le Samu, la direction de la protection civile du haut-commissariat et la Gendarmerie nationale.



Les pompiers de Faa’a et de Paea ont également été engagés dans cette opération.



Le Samu a pris en charge les occupants de la maison et le chauffeur. A cette heure, le bilan est actuellement de deux blessés légers et de deux blessés graves.



Une évaluation des dégâts matériels est en cours pour un relogement.