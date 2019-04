Un appel à projets pour valoriser la pratique du sport en Polynésie

Le 09/04/2019 à 10:43

FÊTE DU SPORT - La Polynésie française bénéficie d’une enveloppe de 22 000 € (soit environ 2 625 300 Fcfp) pour organiser la Fête du Sport et la Journée Olympique les 22 et 23 juin 2019, dans le cadre de l’ambition d’héritage de Paris 2024.

Dans le cadre de l’ambition d’héritage de Paris 2024, le ministère des Sports et le mouvement olympique et sportif ont souhaité faire du 23 juin, date de la journée olympique dans le monde (en référence à la création du C.I.O. en 1894 à Paris) la journée de la fête du sport pour l’ensemble des Français.Un appel d’offres est lancé pour la labellisation de projets portés par les collectivités territoriales et le mouvement sportif en vue de soutenir et développer :Pour cela, la Polynésie française bénéficie d’une enveloppe de 22 000 € (soit environ 2 625 300 Fcfp).La Fête du Sport et Journée Olympique se tiendront impérativement les 22 et 23 juin 2019.

Contenu du cahier des charges :

Publics visés :

Types d’actions :

Porteurs de projets :

Labellisation et soutien :

La labellisation, qui permettra de bénéficier du kit numérique de communication La labellisation avec demande de subvention, qui devra être accompagnée d’un budget détaillé (CERFA n° 12156*05)

Les porteurs de projet ont jusqu'au 3 mai 2019 pour déposer leur dossier sur la plateforme.

L’ensemble de la population, avec une attention particulière portée aux personnes en situation de handicap, au public féminin, aux seniors, aux publics en situation de précarité. La mixité des publics et des pratiques doit être recherchée.Initiations gratuites et ludiques, découverte de nouvelles pratiques, participation à une manifestation sportive, participation à des animations culturelles et éducatives autour des valeurs du sport et de l’olympisme, sensibilisation aux bienfaits de la pratique des activités physiques et sportives, mise en valeur du patrimoine culturel local, incitation de nouveaux individus à une pratique sportive durable.Les projets doivent être conçus dans le cadre d’un partenariat associant obligatoirement une collectivité territoriale et le mouvement sportif. Ils pourront aussi impliquer des associations scolaires et culturelles, des acteurs institutionnels, des sportifs du territoire, des médias.Les porteurs de projets peuvent solliciter 2 formes d’aide, qui seront attribuées par une commission composée de représentants de l’Etat, du Pays et du mouvement sportif (COPF).