Un appel à projets pour développer la production renouvelable de chaleur en Polynésie

Le 09/04/2019 à 17:04

ENVIRONNEMENT - La Polynésie française et l’Ademe lancent un appel à projets qui s’adresse aux acteurs privés comme publics pour les inciter à développer la production renouvelable de chaleur. Objectif : diminuer leur dépendance aux hydrocarbures.

La Polynésie française, à travers son Plan climat énergie et son Plan de transition énergétique, s’est fixée des objectifs de développement des énergies renouvelables dans un contexte global de lutte contre le changement climatique. Pour y répondre, plusieurs feuilles de route opérationnelles ont été élaborées par le Service des énergies et l’Ademe, dont une visant à augmenter la part de production d’eau chaude via des capteurs solaires. C’est dans ce cadre que se déroule cet appel à projets.



Le Fonds chaleur a pour objectif de financer les projets d’installations produisant et distribuant la chaleur renouvelable dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie, et leur permettre ainsi d’être économiquement compétitifs par rapport aux installations utilisant de l’énergie conventionnelle. Dans le secteur du solaire thermique, le Fonds chaleur vise à financer des projets de production d'eau chaude solaire collective.

> Les enjeux pour la Polynésie française





> Un soutien technique et financier pour les lauréats



Les lauréats de l’appel à projets bénéficieront d’un soutien technique et financier en vue de l’installation d’une production d’eau chaude solaire thermique collective.



L’appel à projets est ouvert sur tout le territoire aux entreprises, collectivités territoriales et leur groupement, bailleurs sociaux, établissements de santé, établissements scolaires et promoteurs immobiliers. Les particuliers ne sont pas éligibles.

