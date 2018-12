Un an de prison ferme pour avoir battu sa femme

Le 31/12/2018 à 13:44

JUSTICE – Un sans domicile fixe de 48 ans a été condamné, ce lundi en comparution immédiate, à un an de prison ferme pour avoir porté de violents coups à sa compagne, mercredi dernier à Pirae. Il passera le Réveillon en détention.



J-B. C.

Mercredi dernier, l’homme s’était rendu au domicile d’un ami de sa compagne qui l’héberge actuellement avec ses enfants. Ivre, il s’en est pris à celle-ci. Il a commencé par lui tordre le bras avant de lui porter un coup de genou à la tête. Coup qui lui a occasionné une plaie au crâne et 5 jours d’arrêt de travail.Depuis son box, le prévenu a expliqué qu’il ne supportait pas que sa compagne réside chez un homme célibataire bien que celle-ci ait assuré qu’elle considérait cet ami « comme un frère ».Se tournant vers son compagnon, elle lui a lancé : « J’ai envie de prendre un peu de recul sachant que je t’aime mais il faut que tu sois puni pour ce que tu as fait (…) Aimer, ce n’est pas taper ».Les violences, son compagnon est coutumier du fait. Il avait déjà été condamné pour des coups sur une ex compagne mais aussi sur l’un de ses enfants. « Il y a des moments où je ne me contrôle pas trop sur l’alcool. Je vais aller à la Croix Bleue », a-t-il assuré.En raison de son casier chargé, il a écopé de 18 mois de prison dont six avec sursis et à l’interdiction d’entrer en contact avec sa victime. Il a été incarcéré dès le rendu du jugement.