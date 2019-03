Un amour irrésistible

Le 07/03/2019 à 17:30

Dimanche 10 mars à 19h25, une jeune avocate part en mission dans la petite ville de Beacon mais son séjour va être plus long que ce qu'elle avait imaginé.

DR



Réalisateur : Kristoffer Tabori

Avec : Alison Sweeney, Marc Blucas



Ellen, jeune avocate, part pour la petite ville de Beacon afin de remettre à un homme, Chet Cumberfield, la lettre que sa grand-mère, décédée, lui avait écrite. Alors qu'elle visite la ville et souhaite prendre une photo de l'océan, elle chute. Un homme, Roy, plonge pour lui porter secours. Reconnaissante et troublée, la jeune femme embrasse son sauveteur. Le lendemain, la photo du sauvetage et du baiser apparaît en première page du journal local. Perturbée par cette suite d’incidents fâcheux, Ellen décide de remettre la lettre à son destinataire et de quitter les lieux au plus vite afin de rejoindre Hayden Croft, homme politique avec lequel elle est «quasiment» fiancée. Mais le destin en a décidé autrement et le séjour à Beacon va se prolonger.