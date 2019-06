Un YouTubeur célèbre se penche sur le blanchissement des coraux

Le 14/06/2019 à 17:35

ENVIRONNEMENT – Amir Zakeri est un YouTubeur qui compte 25 000 abonnés. Il a voyagé aux quatre coins du monde. Vendredi, il a publié une vidéo pour montrer la dégradation des récifs et l’état critique des océans.



Rédaction web avec Tinitua Boosie

Le blanchissement des coraux est un phénomène que l’on remarque de plus en plus dans nos eaux. Depuis quelques mois, Amir Zakeri voyage au Kansas, en Australie, au Belize, les Seychelles, l’Afrique du Sud, Tahiti et Hawaii.À Tahiti et Moorea, avec l’association Coral Gardeners, il a pu remarquer que 80% du récif du village de Maharepa était mort. Pour y remédier, l’association récolte les coraux abîmés par l’homme. Elle les plante sur le récif dans le but de restaurer la flore marine de Moorea.Le fondateur de « Coral Gardeners » est Titouan Bernicot. Sa cause est suivie par quelques célébrités qui pourraient faire gagner à son mouvement, de la crédibilité. Jay Alvarrez est suivi par plus de 6,5 millions de followers sur instagram. Les biologistes marins comme Dean Miller et Pablo Cogollos sont des références dans leur domaine.La détérioration des coraux a un impact sur le climat et sur l’écosystème. Même si seuls 25% des espèces de poissons vivent dans les récifs coralliens, les autres espèces en dépendent pour se nourrir. De plus les coraux sont des composants importants des médicaments qui peuvent combattre le cancer.L’auteur nous montre que les océans meurent à cause de la pollution. Il a donc ouvert un site qui permet de donner à différentes associations.