Un Polynésien parmi les finalistes du concours Tech4Islands Awards

Le 26/06/2019 à 10:47

DIGITAL - Les organisateurs du Tech4Islands Awards se sont réunis lundi pour désigner les 12 finalistes concours.





Rédaction web

Nous en parlions dans la Web Zone en avril dernier, le Tech4islands awards, premier concours francophone international pour faire émerger une technologie respectueuse de l'environnement, a été lancé. Il a pour but de détecter des technologies à l'international, pouvant répondre aux problématiques des territoires insulaires et ayant un potentiel d'implantation en Polynésie.Les organisateurs ont dévoilé cette semaine les 12 finalistes sur 66 candidatures en provenance des quatre coins du monde : 10 pays, 5 territoires d'Outre-mer et 7 candidats de la Polynesian Tech, Communauté French Tech Polynésie. Le Jury de Présélection a désigné ce lundi matin les 12 demi-finalistes... dont un Polynésien, LeadBees Technologies.Lancé le 15 avril, le concours Tech4Islands Awards s’adressait aux startups, PME-PMI innovantes, Centres de Recherche et Universités à travers le monde, appelés à candidater jusqu'au 20 juin 2019.Le public est appelé à voter pour son candidat favori via internet. Les 6 finalistes des Tech4Islands Awards seront ensuite départagés le 16 septembre au cours d’un Grand Oral par visioconférence devant le Jury Final, composé de personnalités nationales emblématiques de l’innovation et de la Tech For Good.Le Grand Prix Tech4Islands Awards et le Prix Spécial Outremer seront remis aux lauréats lors du Digital Festival Tahiti qui se tiendra du 16 au 19 octobre 2019 à la Présidence de la Polynésie française.