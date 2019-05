Un Heiva i Tahiti plus écolo en 2019

Le 24/05/2019 à 10:26

ÉVÉNEMENT - Le Heiva i Tahiti ce sont les chants, les danses, mais aussi les sports traditionnels, l'artisanat, les courses hippiques... Cette année, plusieurs nouveautés ont aussi été mises en place. Le ministère de la Culture espère faire du Heiva un événement plus écologique. Heremoana Maamaatuaiahutapu était notre invité du journal :

Rédaction web

Nouveautés pour ce Heiva i Tahiti 2019. Cette année, les organisateurs ont décidé de mettre en place non pas une mais deux soirées des lauréats : "Souvent c'est la soirée la plus demandée. (...) C'est la soirée qui se rend en premier (...) On voulait aussi remercier l'investissement de tous les groupes pendant 6 mois. Quand on est 2e ou 3e, les choses s'arrêtent. Là on a inclu les 2e et 3e dans la soirée des lauréats", explique le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu.La fête se poursuivra encore cette année au Musée de Tahiti et des îles : "on reconduit l'opération Nuuroa Fest au Musée avec des visites programmées des expositions et tous les groupes qui n'auront pas la chance d'être récompensés par des prix. Tous les groupes seront invités à se produire aussi à Punaauia dans le jardin de Tahiti et des îles."Le Heiva, c'est aussi un événement à l'attrait touristique important : "On a eu l'an dernier plus de 1000 visiteurs accueillis dans le cadre des soirées du Heiva. On a la possibilité avec les tours opérateurs de bloquer certaines places dans les trois tribunes pour offrir une gamme de prix complète aux visiteurs. Et il y a aussi tous ceux qui réservent directement par internet puisque la vente des billets depuis 2 ans se fait aussi par internet. On a aussi beaucoup d'artistes qui intègrent les groupes de danse et les groupes de chant"Autre nouveauté cette année : le Heiva sera plus "écolo". Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été prises : "C'est une manifestation que l'on essaie de rendre la plus écologique possible avec des écocitoyens qui feront un travail de sensibilisation pendant les soirées. Des poubelles qui seront mises à disposition des groupes parce que souvent après les soirées, bien souvent les costumes étaient jetés un peu n'importe comment. On a mis en place toute une série de mesures et on fait un gros travail de sensibilisation auprès des chefs de groupe par rapport aux espèces protégées."