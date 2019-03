UPF : une licence pour se former dans le domaine des énergies renouvelables

Le 18/03/2019 à 13:56

FORMATION - Les personnes désirant s'inscrire à la licence professionnelle "Maîtrise de l’énergie, électricité et développement durable", ont jusqu'au 21 mai pour déposer leur dossier de candidature au service de la formation continue de l'Université de la Polynésie.

Les technologies associées à la gestion des énergies renouvelables vont créer de nouveaux métiers. Pour se former, l'Université de la Polynésie propose une licence professionnelle "Maîtrise de l’énergie, électricité et développement durable."Les étudiants en BTS et les titulaires d’un Bac+2 dans les domaines scientifiques et/ou techniques, en particulier BTS électrotechnique, bâtiment, maintenance industrielle ont jusqu’au 21 mai pour déposer leur dossier de candidature au service de la formation continue de l’Université.Les salariés non titulaires d’un Bac+2, peuvent candidater, mais au préalable ils doivent impérativement demander la validation de leurs acquis professionnels. Le dossier VEEPAP à télécharger sur le site de l’UPF et à déposer avant le 18 avril.Cette licence se fait par contrôle continu et permet d’obtenir un diplôme national de niveau de qualification II (BAC +3).Ouverte depuis 2013 à l’UPF, cette formation continue permet de former des techniciens supérieurs capables de conduire des projets dans les domaines de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables, dans les secteurs industriels et tertiaires, en intégrant les aspects techniques, financiers et économiques. Chaque année des étudiants sont recrutés grâce au stage en entreprise.La formation pour les étudiants recrutés se déroule sur 7 mois de cours (516 heures) à l’Université dont 120 heures consacrées à un projet tuteuré et sur 16 semaines (4 mois) de stage obligatoire en entreprise.En convention avec le Sefi (contrat d’apprentissage à signer avec le Sefi), pour les moins de 29 ans, il est possible de candidater comme apprenti. L’étudiant associe pendant l’année universitaire sa formation chez un employeur et les enseignements dispensés à l’Université. Avec l'apprentissage, l'employeur forme un salarié.