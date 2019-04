UPF : le point sur les "parcours adaptés"

Le 02/04/2019 à 09:41

Depuis l'année dernière, l'UPF propose des parcours adaptés aux bacheliers qui n'ont pas le niveau pour accéder à une licence. Le but : acquérir un maximum de connaissances et les méthodologies du travail universitaire. Ils étaient 110 à s'être inscrits dans ce nouveau dispositif.





Reportage Hitiura Mervin

Si vous êtes nouveau bachelier issu d’une filière professionnelle ou technologique, l’inscription en licence de votre choix n’est pas automatique. Votre parcours et vos connaissances doivent correspondre aux attentes de la licence choisie. "Lorsque la formation qu'ils ont suivie au lycée ne correspond pas à ce qu'on attend de nos futurs étudiants pour pouvoir réussir dans de bonnes conditions, la commission d'évaluation des voeux va donner la réponse "oui, si..." c'est-à-dire que s'ils veulent s'inscrire à l'université, il faudra qu'ils suivent ce parcours adapté qui est une année, un an, une seule chance, c'est une année de transition pendant laquelle les étudiants sont particulièrement accompagnés. Les cours sont les mêmes, les travaux dirigés sont les mêmes, mais ces étudiants-là bénéficient d'un accompagnement particulier sous la forme du soutien. Le soutien, c'est de l'accompagnement réalisé par les enseignants et le tutorat, c'est de l'accompagnement réalisé par les étudiants de L3", explique Marina Demoy Schneider, vice-présidente en charge de la formation et de la vie universitaires.Poehia a 23 ans. Elle est titulaire d’un bac professionnel en gestion et administration. En 2017 elle s’inscrit à l’université dans la filière Économie et Gestion. Mais la jeune bachelière est à la peine. Elle abandonne les études pour entrer dans la vie active et se rend compte que le marché du travail est rude et qu’il faut se former. Cette année, elle met toutes les chances de son côté. Elle fait partie de ces étudiants inscrits en parcours adapté, et compte bien réussir : "En parcours adapté, on a comme en licence d'écogestion, la gestion, le droit, la macro-économie (...) Nous n'avons pas d'autres enseignements. C'est pour nous permettre de valider facilement nos UE. Ensuite, en intégrant la L1, on aura moins à faire pour la validation des UE. (...)"L’année prochaine, vous pourrez vous inscrire dans 3 parcours adaptés : en Lettres, Langues et Sciences humaines, en Droit, Économie et gestion ou encore en Sciences technologies et santé.