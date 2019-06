Tuberculose : des cas de multirésistance, une campagne de sensibilisation lancée

Le 25/06/2019 à 16:05

SANTÉ - Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a présenté, mardi après-midi, à la direction de la Santé, la nouvelle campagne de lutte contre la tuberculose. L’émergence récente de tuberculoses multi-résistantes à Tahiti confirme la nécessité de renforcer la lutte contre cette maladie en Polynésie française.

La tuberculose est l’une des dix premières causes de mortalité dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le tiers des habitants de la planète est infecté par le bacille de la tuberculose.En Polynésie française, la maladie est endémique et 50 à 60 nouveaux cas sont déclarés chaque année. "C'est une maladie infectieuse, c'est une maladie due à une bactérie qui se transmet de personne à personne et qui peut atteindre tous les organes du corps, mais préférentiellement les poumons dans 80% des cas environ. Mais ça peut toucher tous les autres organes du corps. Ça peut toucher le cerveau, l'os, l'appareil digestif, les reins, la vessie... On peut avoir différentes formes de tuberculose, mais la forme la plus contagieuse et la plus fréquente c'est quand ça touche les poumons", explique le docteur Lam Nguyen,édecin à la direction de la Santé, responsable des centres de consultation spécialisés en maladies infectieuses et tropicales.Pour stopper la propagation de la maladie, la seule solution est de faire un dépistage dans l’entourage des malades et de traiter les personnes contaminées. Le traitement antibiotique est efficace et permet de guérir la maladie lorsqu’il est suivi correctement. Ce traitement dure en général six mois. "Dans le cadre général de la tuberculose, la prévention est un volet important parce qu'il ne suffit pas simplement de traiter la personne, il faut prévenir ou détecter les autres cas pour interrompre la chaîne de transmission donc la prévention est très importante", souligne le docteur Nguyen.L’émergence à Tahiti, depuis 2015, de tuberculoses multirésistantes aux antibiotiques, confirme la nécessité de renforcer la lutte contre cette maladie en Polynésie. Le traitement de ces formes est plus compliqué, plus long et plus coûteux. "Il y a quelques cas peu nombreux de bacilles tuberculeux qui résistent aux traitements habituels. On arrive quand même à lutter contre ces microbes avec des traitements renforcés, mais ça entraîne un traitement plus long. Et donc l'inquiétude des services de santé c'est de contingenter et combattre ces bacilles résistants. Pour ce faire, on incite de plus en plus de gens à se faire dépister. Pour ceux qui sont atteints malheureusement de ce type de bacille, la surveillance est rapprochée, elle est plus importante, jusqu'à ce qu'on puisse éliminer autant que faire ce peu, cette maladie-là", détaille le ministre Jeacques Raynal.Les autorités sanitaires ont par ailleurs constaté que les informations véhiculées sur la tuberculose restent confuses et souvent erronées. "Ce n'est pas une maladie honteuse", insiste le ministre.Pour rappel, le dépistage de la tuberculose est gratuit.