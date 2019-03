Try Tahiti, une boutique en ligne de produits éco-friendly bientôt lancée à Tahiti

Le 20/03/2019 à 09:31

WEB ZONE - D'ici quelques mois, les internautes polynésiens de Tahiti mais aussi des îles, pourront acheter des produits respectueux de l'environnement sans se déplacer. On vous parle de Try Tahiti dans la Web Zone :



Manon Della-Maggiora

C'est une boutique en ligne d'un nouveau genre qui est en train de se lancer au fenua. Tamara Emeriau est à l'origine de Try Tahiti, un e-shop qui va bientôt proposer exclusivement des produits respectueux de l'environnement. Des produits locaux mais aussi venus d'ailleurs : pailles en bamboo, pailles en verre, capsules de café rechargeables, et même bloc notes réutilisables, produits de beauté, produits ménagers...Habitante de Moorea, Tamara a toujours été très intéressée par les problématiques de l'environnement. Il y a quelques mois, elle a décidé de mettre ses compétences en marketing et digital au service d'une entreprise lui permettant véritablement d'agir. Try Tahiti (essayer en anglais) a pour but de proposer des produits respectueux de l'environnement à un maximum de personnes. Les livraisons se feront partout en Polynésie.Amoureuse de l'océan, Tamara a décidé de reverser 10% de ses bénéfices annuels à des associations qui luttent pour la protection de nos eaux. A chaque fin d'année, elle proposera à sa communauté d'internautes de choisir une association. Une manière de faire participer la population à la protection de la planète et de lever des fonds d'une manière différente.La jeune femme est en train de constituer son catalogue de produits. Les entreprises locales proposant des produits éco-responsables, peuvent contacter Try Tahiti via Facebook . Et si vous souhaitez vous tenir informés de l'avancée du projet, sachez que vous pouvez déjà vous inscrire sur le site internet try-eshop.myshopify.com . Déjà plus de 300 internautes et notamment des Marquises, se sont inscrits.La boutique devrait être officiellement lancée d'ici deux mois. Plusieurs modes de paiements seront possibles : par carte, par Paypal mais pas seulement. Tamara souhaite laisser la possibilité aux internautes de régler leurs achats par chèque.