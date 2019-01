Triple préavis de grève à la biosécurité

Le 31/01/2019 à 11:22

SOCIAL - La confédération syndicale A Tia I Mua a annoncé ce jeudi matin déposer un préavis de grève à la direction de la biosécurité à Pirae, à Motu Uta, à l'aéroport de Faa'a, et à l'abattoir de Papara qui prendra effet le mardi 5 février pour une durée illimitée.

Rédaction web

Dans un courrier envoyé aujourd'hui à destination du ministre de l'Economie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, ainsi qu'à l'inspection du travail et à la Présidence de la Polynésie française, la confédération syndicale A Tia I Mua a indiqué déposer un préavis de grève à la direction de la biosécurité à Pirae, à Motu Uta, à l'aéroport de Faa'a, et à l'abattoir de Papara qui prendra effet le mardi 5 février pour une durée illimitée.Parmi les motifs invoqués : la nomination d'un nouveau directeur de la DBS, le manque de personnels ou encore la vétusté des bâtiments qui ne sont pas mis aux normes. Pour rappel, il y a un peu plus de deux semaines, la direction de la biosécurité a récupéré des bonbonnes contenant du bromure de méthylène, une substance chimique hautement toxique. Elles avaient été retrouvées suite à l'immersion du navire Kura Ora 2 au large de Papeete. Elles ont ensuite été stockées en sécurité à Motu Uta.