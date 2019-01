Travaux : les usagers de Puurai devront prendre leur mal en patience

Le 30/01/2019 à 17:33

FAA'A - Des travaux d’aménagement pour une meilleure évacuation des eaux pluviales de Puurai ont démarré mardi pour une durée de 3 mois. Des travaux qui, à peine commencés, posent déjà problème aux usagers de la route de Puurai, la circulation ne se faisant plus que dans un sens.

"Tu es en sens interdit comme ça, lance Charles Vanaa à un automobiliste. Pour te rendre à Puurai, il faudra passer soit par l’aéroport, soit par la ville."



Ce mercredi matin, le responsable de la sécurité à Faa’a a dû "faire la police" à l’intersection du Croissant d’Or pour inviter les véhicules souhaitant monter à Puurai à emprunter un autre chemin.



Depuis mardi, une portion de la route a été bloquée en prévision des travaux d’aménagements qui doivent débuter lundi prochain. Et les automobilistes ne peuvent plus emprunter ce chemin pour monter.

Rédaction web avec Tauhiti Tauniua-Mu San et Brandy Tevero

"On n’a pas tellement le choix, parce que les travaux vont commencer. Il faut peut-être laisser encore du temps à la population pour s’y habituer", espère Charles. Parce que "là où nous sommes, sous la route, il y a tout un caniveau souterrain, sur une portion de plus de 100 mètres, qui est sous-dimensionné par rapport à une section située plus haut. Du coup, il suffit que quelque chose passe à l’intérieur et se mette de travers pour que les évacuations pluviales soient bouchées…"Pour régler ce problème d’écoulement des eaux pluviales, le Pays et la commune ont décidé d’agrandir le caniveau. Soixante-huit dalots, des blocs en béton qui ont été livrés ce mercredi, seront posés sous la chaussée. Mais pour cela, la route devra être creusée sur une centaine de mètres. "D’où la nécessité de fermer un sens de la circulation", appuie Charles Vanaa.Estimés à 100 millions de Fcfp, les travaux devraient durer 3 mois. Pendant cette période, la municipalité demande aux usagers (véhicules et piétons) la plus grande vigilance et de bien vouloir respecter les panneaux de signalisation en place.