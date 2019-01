Travaux d'extension : quel avenir pour le conservatoire artistique de Polynésie ?

Le 30/01/2019 à 16:48

TRAVAUX - Le conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) sera-t-il étendu ou sera-t-il reconstruit sur un autre site qu’à Tipaerui ? Des études vont être lancées pour déterminer l’avenir de ce lieu de promotion de la culture artistique.





Deux options sont alors aujourd'hui envisagées : soit une extension à Tipaerui avec l’achat par le Pays d’un terrain voisin d’environ un hectare avec dans ce cas une rénovation des bâtiments actuels. Soit une reconstruction totale sur des terrains ciblés à Mamao ou à Pirae. "La solution la plus facile reste l'extension car le public à l'habitude de venir ici. Et ce qui est bien dans le cas d'une nouvelle construction, c'est qu'on peut partir de zéro et se projeter dans les 30 ans à venir" rajoute Fabien Dinard.



Le conservatoire artistique, c’est 4 sections : arts classiques, arts traditionnels, arts dramatiques et arts visuels. Et avec 50 à 60 élèves par cours de 'ori tahiti, l’espace des salles de danse est rapidement restreint. Le projet d’extension doit tenir compte des besoins actuels pour chaque activité enseignée. À chaque rentrée, il connaît un véritable engouement et doit même refuser des inscriptions. Le conservatoire artistique de Polynésie a atteint sa capacité maximum avec de plus en plus d’élèves : 1 642 actuellement et 45 professeurs. Conséquence : chaque mercredi et vendredi, son parking est vite saturé. "Les usagers sont obligés de se garer en bord de route, jusqu'à 300 mètres du conservatoire, dans le fond de la vallée" déplore Fabien Dinard, le directeur du conservatoire.Deux options sont alors aujourd'hui envisagées : soit une extension à Tipaerui avec l’achat par le Pays d’un terrain voisin d’environ un hectare avec dans ce cas une rénovation des bâtiments actuels. Soit une reconstruction totale sur des terrains ciblés à Mamao ou à Pirae. "La solution la plus facile reste l'extension car le public à l'habitude de venir ici. Et ce qui est bien dans le cas d'une nouvelle construction, c'est qu'on peut partir de zéro et se projeter dans les 30 ans à venir" rajoute Fabien Dinard.Le conservatoire artistique, c’est 4 sections : arts classiques, arts traditionnels, arts dramatiques et arts visuels. Et avec 50 à 60 élèves par cours de 'ori tahiti, l’espace des salles de danse est rapidement restreint. Le projet d’extension doit tenir compte des besoins actuels pour chaque activité enseignée.

"Il faut pouvoir accueillir plus d'élèves sur le site même du conservatoire et satisfaire la demande. (...) Si on doit agrandir ou reconstruire le conservatoire, il faut mieux définir nos besoins. (...) Nous avons une réunion vendredi matin pour envisager la suite et commencer à rédiger le cahier des charges. (...) Cela sera dans 2-3 ans réellement que l'on pourra commencer les travaux" déclare Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture.