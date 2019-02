Tous les hôtels InterContinental sous le coup d’un préavis de grève

Le 13/02/2019 à 11:26

SOCIAL – Le syndicat O Oe To Oe Rima a déposé mardi un préavis de grève dans les quatre établissements InterContinental de Polynésie. Des rencontres avec chaque direction d’hôtel sont programmées. La grève sera effective lundi si aucun accord n’est trouvé.

Rédaction web

Un préavis de grève a été déposé dans les quatre hôtels InterContinental de Polynésie : celui de Tahiti, celui de Moorea, et les deux de Bora Bora. Le syndicat O Oe To Oe Rima y a intégré diverses revendications.Certaines concernent l’ensemble des établissements, comme l’augmentation des salaires, les indemnités de départ à la retraite ou le plafonnement de l’ancienneté. D’autres sont spécifiques à certains établissements, comme à Moorea où l’on dénonce le non-respect de l’inquisition par la nouvelle direction, notamment dans des situations de harcèlement.O Oe To Oe Rima a rencontré mardi la direction de l’hôtel de Tahiti et attend son retour sur les points abordés. Un représentant devait rencontrer la direction de Moorea ce mercredi et la rencontre avec les directions de Bora Bora est prévue jeudi.Ce préavis, qui concerne près de 300 employés sur Tahiti, 200 à Moorea et 350 à Bora Bora, prendra effet lundi si aucun accord n’est trouvé entre les parties.