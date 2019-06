Tous en pāreu le vendredi 28 juin !

Le 21/06/2019 à 11:07

ÉVÉNEMENT - La "journée du pāreu" est de retour pour une sixième édition le vendredi 28 juin. Tahiti Tourisme invite à chaque Polynésien à porter le pāreu de toutes les manières possibles dans les îles et partout ailleurs dans le monde.

La journée débutera avec la grande photo de famille à la Gare maritime de Papeete. Dans une ambiance musicale locale, tous les passants, touristes et locaux, seront invités à se joindre aux festivités. Suivront diverses activités sur l’île de Tahiti, sur des lieux emblématiques choisis pour l’occasion, à savoir le site de la Pointe Vénus à Mahina et le marae Arahurahu à Paea. La matinée sera rythmée autour d’ateliers et de démonstrations traditionnelles entre autres, du port et de l’attache du pāreu, ou encore des expositions de pāreu peints. Moments incontournables de cette matinée, différentes prestations de danses pourront être appréciées sur ces lieux.Pour finir la journée en beauté, rendez-vous en soirée à la place Vaiete pour partager un moment des plus convivial animé par un trio musical, suivies de prestations de danses traditionnelles sur le thème du pāreu. De plus, le chanteur Nohorai Temaiana ambiancera la piste de danse. Cet événement est gratuit et ouvert à tout public désireux d’échanger et célébrer comme il se doit l’authentique tissu qu’est le pāreu. À vos pāreu !Tahiti Tourisme sollicite la participation de tout un chacun pour mettre en lumière le pāreu à Tahiti Et Ses Îles et de par le monde entier. Pour cela, en quelques clics, vous pouvez partager votre photo à travers les différents réseaux sociaux, pour diffuser au plus grand nombre cette célébration de la journée du pāreu. L’objectif est de mettre en exergue le port du pāreu, l’espace d’une journée, mais aussi de mettre en valeur l’utilisation de ce vêtement quotidien de la vie du polynésien. Ainsi, les différentes photos et vidéos postées par les internautes du monde entier qui se sont prêtés à la coutume, seront projetées sur un grand écran durant la soirée du vendredi 28 juin. L’événement permettra également d’encourager la participation des professionnels du Tourisme.