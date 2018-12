Toa Mo’a : la sœur et le frère Fanaura gagnent le "Strongest Man"

Le 22/12/2018 à 17:08

HUAHINE –Tataura et Manoa Fanaura, un frère et une sœur, montent sur la plus haute marche du podium de la compétition Strongest Man de la Toa Mo’a, à Huahine. Un titre convoité par la famille depuis des années.

Cinq participantes chez les femmes, huit chez les hommes… La discipline de Strongest Man, à la Toa Mo’a, n’a pas attiré pas foule. Et cela peut se comprendre, au vu des épreuves…



"Nous avons sélectionné quatre ateliers aujourd’hui, détaille Patrick Mai, organisateur de l’événement. La cage à squats chargée à 210 kilos, la marche du fermier à 200 kilos. Nous avons la fameuse épreuve de la croix qui pèse à peu près 120 kilos. Et la dernière épreuve, c’est l’épaulé-jeté, avec 100 kilos à la barre."







Chez les hommes, la délégation de Bora Bora a aligné cinq de ses meilleurs athlètes, un choix qui a payé, puisque deux d’entre eux ont fini sur le podium.

Chez les femmes, la compétition est rude, mais Manoa Fanaura décroche la médaille d'or en gagnant son duel à un point de différence sur Heidi Parau. Noella Teaha prend la troisième place.