To'are : Nohorai en concert sur TNTV

Le 31/12/2018 à 16:08

100% FENUA - En ce début d'année 2019, TNTV vous propose de vivre le premier concert de solo de Nohorai Temaiana !

Musicien du groupe Huimana de Teiva LC, ce jeune chanteur, batteur et guitariste nous attend pour plus d’une heure de musique variée surfant entre classiques, compositions et adaptions ! Il sera accompagné de cinq musiciens pour nous interpréter des chansons reprises de Disney telle que « Entre deux mondes », tirées du répertoire polynésiens comme « A hiri » de Manahune ou encore des compositions et des adaptations de chansons internationales comme le tube « Despacito ». Un concert exceptionnel avec des invités surprises, à partager en famille !