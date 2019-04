Titouan Puyo, grand vainqueur de la Air France Paddle 2019

Le 06/04/2019 à 15:34

PADDLE - Après 2 heures 19 minutes et 52 secondes de course, Titouan Puyo a franchi la ligne d’arrivée et a ainsi remporté la 6ème édition du festival Air France Stand Up Paddle ce samedi 6 avril. Une victoire méritée, qu'il attendait depuis des années.

Le grand vainqueur de la Air France Paddle Festival 2019 n'est autre que Titouan Puyo, 3ème mondial, et qui représentait la Nouvelle-Calédonie : "Je suis bien fatigué ! Ils m'ont vraiment poussé à bout mes deux camarades. (...) C'est très différent de Nouméa ici. (...) On en a toujours bavé en Nouvelle-Calédonie pour doubler les Tahitiens en sport de glisse et de rame, cela fait plaisir d'enfin y arriver". Il succède au Néo-Zélandais Marcus Hansen, tenant du titre de 2018, et absent cette année.



Keoni Sulpice est arrivé quant à lui en deuxième place. Âgé de 15 ans seulement, il a déjà un gros potentiel pour son âge. Le premier Tahitien de la compétition a terminé à 11 secondes de Titouan, un véritable exploit. "C'était une belle course, assez dure quand même, surtout vers la fin. (...) Ma prochaine course internationale c'est dans 3 semaines, la Carolina Cup" nous dit le jeune homme.

Un autre Polynésien, Lorenzo Bennett, complète le podium. Mission accomplie pour le sportif qui regrette toutefois le comportement de certains accompagnateurs : "C'était difficile avec les bateaux. Ils ne respectaient pas. Plusieurs fois, on leur a dit de se pousser".