Tipaerui remporte le 4e Hura i Papeete

Le 24/03/2019 à 13:34

DANSE – Le groupe de Tipaerui a remporté samedi soir la 4e édition du Hura i Papeete. Un concours de danses qui avait réuni 450 artistes des quartiers de Titioro, Mamao, La Mission, Tipaerui et Taunoa.

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette, Tauhiti Tauniua-Mu San et communiqué

C’est une deuxième victoire pour Tipaerui. Le groupe, qui s’était déjà démarqué lors de la toute première édition du Hura i Papeete, a encore brillé ce week-end lors de cette 4édition qui s’est tenue dans les jardins de la mairie de Papeete.Le quartier de Mamao n’aura également pas démérité en raflant la seconde place ainsi que cinq autres prix. Et c’est La Mission qui vient compléter ce podium.Michel Buillard était samedi soir, à l’issue de la remise des prix, "un maire heureux". "C’est la première fois que je vis un Hura i Papeete qui a cette qualité exceptionnelle, a-t-il confié. C’est un travail de plusieurs années. S’ils dansent aussi bien aujourd’hui, c’est parce qu’on a construit les maisons de quartier. Et là ils peuvent répéter et s’améliorer de jour en jour. Je tiens à féliciter tous nos enfants des quartiers."Le Hura i Papeete a rassemblé près de 450 chanteurs, danseurs et musiciens des quartiers de Titioro, Mamao, La Mission, Tipaerui et Taunoa. Manouche Lehartel, conseillère municipale déléguée en charge de la culture et référente dans le domaine de la culture polynésienne, a présidé le jury de ce concours pour la seconde année consécutive.Mamao avait ouvert les festivités vendredi en invitant à un retour aux sources sur le thème E ho’i i te pu. Taunoa a interpellé le public sur la protection de sa culture sur le thème Te Vevo no te mau tupuna (L’Écho de nos ancêtres). Te Puai o te here noa atu te ateara’a (La Puissance de l’amour malgré l’éloignement) était le thème choisi par La Mission. Tipaerui, pour sa part, a lancé un message fort sur les altérations de l’état de santé, avec le thème Te Ea (La Santé). Enfin, Titioro a clos les réjouissances avec son spectacle To’u fare iti i uta (Ma petite maison à l’intérieur des terres), célébrant la beauté et la luxuriance de nos vallées où ruisselle l’eau, source de vie.