Timi, pêcheur et réparateur de téléviseurs à Kauehi

Le 07/03/2019 à 09:41

PORTRAIT - ​Dans les îles éloignées de Polynésie, il faut souvent se débrouiller avec ce que l'on a, et tenter de réparer ce qui ne marche plus. C'est le cas à Kauehi, un atoll de l'archipel des Tuamotu, où la majorité des habitants sont coprahculteurs. On s'improvise alors souvent soudeur, maçon ou encore réparateur de téléviseurs…

Timi est un jeune typique des îles : il sait tout faire. Mais il est avant tout pêcheur. Avec ce qu'il pêche, il nourrit lui-même sa femme et ses deux enfants. Le dernier-né est un bébé de quelques mois à peine.



La spécialité de Timi est la pêche au Varo (la squille). "C'est pour avoir un peu d'argent pour nourrir ma petite famille, et acheter quelques trucs dont on a besoin au magasin" nous dit l'habitant de Kauehi.