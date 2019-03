Ti'a, un salon éco-durable pour la première fois au fenua

Le 27/03/2019 à 11:33

ÉVÉNEMENT - Ce samedi 30 mars se tiendra le "Ti'a Fenua Eco Durable Expo Market", sur la promenade du front de mer de Papeete de 9 à 19 heures. Organisé par la CCISM, en collaboration avec les étudiants de 1re année de l'Ecole de Commerce de Tahiti, ce salon sera l'occasion de découvrir des entreprises s'inscrivant dans une démarche environnementale au fenua.





Ce premier salon éco-durable mettra en avant une vingtaine d'exposants du fenua qui œuvrent dans le développement durable, la protection de l'environnement ou encore l'économie circulaire : fabrication de cosmétiques naturels, véhicules hybrides et électriques, tri des déchets organiques, bols écologiques en noix de coco, mugs en bambou, produits d’entretien et lessive écologique 100% naturels, mini-marché avec uniquement des produits bio au Quartier du Commerce, travaux d’installations de centrales solaires... Le Ti'a Fenua Eco Durable Expo Market est un événement parrainé par Kevin Richmond , Mister Tahiti 2017 et Mister Grand International 2018.Ce premier salon éco-durable mettra en avant une vingtaine d'exposants du fenua qui œuvrent dans le développement durable, la protection de l'environnement ou encore l'économie circulaire : fabrication de cosmétiques naturels, véhicules hybrides et électriques, tri des déchets organiques, bols écologiques en noix de coco, mugs en bambou, produits d’entretien et lessive écologique 100% naturels, mini-marché avec uniquement des produits bio au Quartier du Commerce, travaux d’installations de centrales solaires...

Un jeu concours "la course aux déchets" sera également organisée par les étudiants de l'ECT en partenariat avec Fenua Ma. L’objectif : ramasser le plus de déchets possible en une heure dans le centre-ville. Le gagnant sera déterminé en fonction du poids des déchets récoltés. De nombreux lots seront à gagner.

Rendez-vous à 14h au stand de la CCISM pour le départ de la course.

Le programme :