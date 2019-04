The Voice : que les K.O. commencent !

Le 04/04/2019 à 17:50

Samedi 6 avril à 19h25, rendez-vous sur TNTV pour l'étape des « K.O. ». Une étape inédite qui réunira tous les candidats retenus aux auditions. Mano Salmon fera-t-il partie des premiers à défendre ses chances ce samedi ? Réponse sur TNTV

Les coachs devront composer la meilleure équipe de 8 talents qui accéderont à l’étape des Battles et ainsi espérer gagner. Pour ce faire, les 18 talents d’une même équipe vont se succéder lors d’une même soirée et vont performer sur la scène de « The Voice » les uns après les autres. ! Ce sont les talents eux-mêmes qui vont choisir leur chanson.



A l’issue de chaque prestation, le coach va devoir faire un choix cornélien et aura 3 possibilités : - Soit il buzze sur le bouton rouge ce qui permet au talent d’être qualifié directement pour les Battles, - Soit il décide que l’aventure s’arrête pour son talent, - Troisième possibilité, si le coach souhaite avoir une vue d’ensemble sur toutes les performances de son équipe avant de prendre une décision définitive, il envoie son talent en « Zone Rouge » ! Mais en plaçant son talent dans cette zone, il risque de se le faire « voler » par les trois autres coachs.



18 chansons, 18 émotions différentes, 18 décisions immédiates ! Cette nouvelle étape est un véritable ascenseur émotionnel, pour les talents mais surtout pour les coachs qui à la fin de chaque soirée seront littéralement K.O. !



Quels Talents vont convaincre leur coach pour accéder à l’épreuve des Battles ? Les coachs vont-ils faire les bons choix ou vont-ils se faire voler des pépites par leur camarade de jeu ?

Crédit photo : Lionel Guericolas / Itv / Bureau233/TF1