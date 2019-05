The Voice : le Grand Casting a commencé en Polynésie

Le 29/05/2019 à 13:24

MUSIQUE - Vous avez de la voix et rêver de participer comme le chanteur polynésien Mano Salmon à "The Voice" ? Les auditions du Grand Casting ont débuté depuis samedi. Une première étape avant d’être retenu ou pas pour le casting final du 22 juin.

Pour la seconde fois, a lieu Le Grand Casting à l’hôtel du Tahiti Pearl Beach Resort de Arue qui se tient jusqu’au 31 mai. Il est ouvert aux adultes et aux enfants. Il permettra peut-être aux talents du fenua d’accéder au prestigieux concours de chant "The Voice" ou "The Voice Kids". L’année dernière, cinq Polynésiens avaient eu la chance de s’envoler à Paris."J’encourage tous les Polynésiens à venir tenter leur chance sur le casting. (…) J’encourage notamment ceux qui sont venus l’année dernière à tenter leur chance à nouveau. Ce n’est pas parce qu’on est pas pris la première année qu’on ne sera pas pris la seconde année" nous dit le directeur du casting, Xavier Vergès.Le casting peut également présenter un tremplin pour se faire repérer dans le milieu. Une candidate du Grand Casting de 2018 avaitaété retenue pour participer à l’émission "La France a un Incroyable Talent".