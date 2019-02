The Voice : la saison 8 arrive ce samedi sur TNTV

Le 06/02/2019 à 16:30

Samedi 9 février à 19h25, bienvenue dans la huitième saison de « The Voice, la plus belle voix ! » Une saison qui accueillera parmi le casting, deux talents polynésiens venus tenter leur chance.

Dans les célèbres fauteuils rouges, vous retrouverez JULIEN CLERC, SOPRANO, JENIFER et MIKA représentant à la fois la chanson française, la pop internationale mais également la musique urbaine.



Un casting très moderne d’une grande diversité

Cette saison encore, le casting offre une diversité de talents de tous âges et de tous styles dans des genres musicaux complètement différents : pop, variété française, hard rock, électro, folk, rock, lyrique, blues... Beaucoup de talents du milieu urbain vont également tenter leur chance cette saison.



Une nouvelle règle dans les étapes de sélection

Pour la première fois dans l’histoire du programme, une toute nouvelle règle fait son apparition lors des auditions à l’aveugle. Les fauteuils sont désormais équipés de nouveaux boutons qui permettront à chacun la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Mais attention, le bouton « block » ne peut servir qu’une seule fois par coach.



Une toute nouvelle étape : « Les K.O. »

Après les auditions à l’aveugle, les coachs se lancent dans une nouvelle étape innovante : « les K.O.», une création française.



Crédit photo : 2019 Benjamin Decoin / Itv Studios France / Bureau233/TF1