The Voice : la finale ce vendredi sur TNTV

Le 02/06/2019 à 20:00

Vendredi 7 juin à 19 h 25, rendez-vous sur TNTV pour suivre le final de cette saison

© TF1 / ITV / Bureau233



Exceptionnellement la finale sera diffusée sur TNTV le vendredi 7 juin à 19 h 25, et non pas le samedi comme d’habitude. Cette programmation exceptionnelle s’explique par la retransmission en direct sur TF1 du match Turquie/France le samedi 8 juin en prime time.



Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous donne rendez-vous pour la finale en direct et en public. Pour la grande finale, accompagnés de l'orchestre de « THE VOICE », les 4 derniers talents devront chanter en solo, en duo avec leur coach et en duo avec des invités prestigieux. Seul l’un d'entre eux sera sacré « THE VOICE ». L’objectif : séduire les téléspectateurs qui désigneront, seuls, le grand gagnant ou la grande gagnante de cette huitième édition. La plus belle voix de France 2019 remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album. Quel talent de l'équipe de Soprano, Julien Clerc, Jenifer ou Mika remportera le titre de "THE VOICE" ?



Qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante de la huitième saison de « THE VOICE »