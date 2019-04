The Magic Circus of Samoa, mercredi 10 avril sur TNTV

Le 05/04/2019 à 10:00

100% FENUA - Le mercredi 10 avril à 19h50, prenez rendez-vous sur TNTV pour la dernière représentation de Magic Circus of Samoa.

Crédit photo : TNTV



90 minutes de spectacle et de comédie durant lesquels vous assisterez à des numéros de jonglage, de haute-voltige, des tours de magies, de démonstrations de contorsion et le fameux globe de la mort. Il s’agit du numéro le plus périlleux du spectacle : un globe, trois pilotes avec leurs motos et des acrobaties époustouflantes… Le Magic Circus of Samoa est le seul cirque du Pacifique Sud. Sa tournée à Tahiti et dans les îles a été un véritable succès populaire.