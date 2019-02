The Bridge : suite et fin du jeu

Le 07/02/2019 à 11:57

Vendredi 8 février à 19h25, suivez les épisodes 5 et 6.

Crédit photo : Guillaume Mirand / M6



Ils ne sont plus que 10 chercheurs d'or encore en lice pour remporter les 150000 euros de gain. Mais le trésor est encore très loin pour ces vaillants aventuriers du bout du monde, car le retard accumulé dans la construction du pont est absolument énorme : en effet, la plateforme centrale n'a toujours pas été atteinte ! De plus, et sans doute que ceci n'est pas étranger à ce vertigineux contretemps, la guerre des clans fait rage dans le campement. Depuis le départ du chef du clan majoritaire, ceux qui s'estimaient les plus forts commencent à perdre confiance au sein de leur propre camp. Un retournement de situation serait-il en train de voir le jour ?