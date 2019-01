The Bridge : les premières tensions voient le jour

Le 23/01/2019 à 15:00

Vendredi 25 janvier à 19h25, suivez le 2e épisode des aventures des chercheurs d'or.

Crédit photo : Guillaume Mirand / M6



Après le départ de deux candidats, l'aventure a plus que jamais commencé. Nos chercheurs d'or encore en lice doivent tout faire pour rattraper leur retard dans la construction du pont. Pour cela, ils relèveront un nouveau défi en équipe qui leur permettra de gagner 5 tronçons de pont déjà fabriqués. Sur le camp, les premières tensions voient le jour et deux clans apparaissent avec, à leur tête, deux candidats au fort caractère chacun essayant de rallier à sa cause le plus grand nombre d'alliés en vue des prochaines éliminations. Et pour ne rien arranger, la gestion de la nourriture est un échec.