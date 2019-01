Tere fa'ati : un tour de l'île de Moorea pour un message de prévention routière

Le 03/01/2019 à 17:20

PRÉVENTION - Les habitants de Moorea célèbrent chaque nouvelle année par un tour de l’île avec le Tere fa’ati. L'événement a mobilisé plus de 800 scooters et une centaine de voitures, et a été l’occasion pour les mutoi de l’île de sensibiliser à la prévention routière, autour d’un grand jeu concours.

La route de l'île sœur était prise d’assaut ce mercredi 2 janvier. Pour ce nouveau Tere fa’ati, plus de 800 scooters et une centaine de voitures avaient pris part à la fête.



Le Tere fa’ati est une tradition à Moorea depuis une dizaine d’années. Une coutume lancée par les jeunes de Papetoai, et reprise par la mairie il y a quatre ans pour éviter les débordements : "Au départ, ces jeunes avaient organisé ça entre copains, et au fil des années, cela devenait un peu trop désorganisé. Les jeunes bloquaient la route, ils consommaient de l'alcool... C'est à partir de ce moment-là que la commune a pris le relais avec ses partenaires pour un meilleur encadrement, et pour que la route soit occupée par l'ensemble de la population et non pas uniquement pour le Tere fa'ati" a expliqué Hugo Tavaete, agent communal en charge de la cellule de prévention sécurité routière.

La commune avait également invité les mutoi et la gendarmerie à participer à ce tour de l’île, principalement pour des actions de prévention. Les jeunes qui acceptaient de se soumettre aux éthylotests pouvaient gagner des casques ou encore des formations au permis de conduire. "C'était important pour la commune de travailler en collaboration avec la gendarmerie, et que les jeunes qui sont passionnés de deux roues n'aient pas de frein envers la gendarmerie et la loi" a déclaré Rebecca Tetuatui, deuxième adjointe au maire de Moorea-Maiao.