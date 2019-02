Terai Bremond stagiaire professionnel au Toulouse football club : "le plus dur reste à venir"

Le 07/02/2019 à 15:46

INTERVIEW - Le Tahitien Terai Bremond a signé cette semaine son premier contrat de stagiaire professionnel avec le Toulouse football club. Depuis la métropole, il se confie sur son parcours :

Tout lui sourit. Sélectionné comme milieu de terrain pour les Aito Taure'a, Terai Bremond participera à la prochaine Coupe du monde U20 de la Fifa. Formé à l'AS Venus, il a intégré depuis 2016 le prestigieux centre de formation Toulouse Football club qui a vu passer les plus grands, de Issa Diop à Fabien Barthez."J’ai touché mes premiers ballons à l’âge de 7 ans dans mon club formateur l’As Venus ! Dans ma famille on est tous passionnés de football. Depuis, je n’ai jamais lâché le ballon jusqu’à maintenant. J’ai ça dans le sang !""C’était pendant une détection à Tahiti organisée par la FTF et les entraîneurs, dirigeants de Toulouse Football Club pour repérer les meilleurs joueurs polynésiens. J’ai tapé dans l’œil d’un d’entre eux. C’était Anthony Bancarel, d’ailleurs c’était mon coach en U17. J’ai effectué une période d'un mois d’essai avec eux. Le bilan de cet essai a été très positif et c’est de cette manière que j’ai pu intégrer le centre de formation ! Je savais que ça ne serait pas facile, mais c'était une grosse opportunité pour moi de vivre mon rêve dans un club professionnel ! J’avais 15 ans j’étais très jeune. Pendant mon intégration mentalement il fallait être fort !""Mes premières pensées, c’était beaucoup de joie et de fierté pour mes parents. Ce sont eux qui ont rendu tout cela possible et réel ! Maintenant le plus dur reste à venir pour moi.""Mon objectif cette année, c’est d’abord aller le plus loin possible en championnat et en coupe avec mon club. Après, il y a la Coupe du monde en mai où il faudra tout donner pour aller le plus loin possible. Il faudra aussi faire la préparation (pré-saison) cet été avec le groupe pro pour la saison prochaine qui est beaucoup plus importante que les autres.""Je souhaite à tous les jeunes Polynésiens passionnés de football beaucoup de réussite, de ne rien lâcher, ayez confiance en vous , continuez de travailler sérieusement et de persévérer, les efforts que vous fournissez finiront toujours par être récompensés : "Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être croyez en vous et ils se réaliseront sûrement".