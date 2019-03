Tepa Teuru est vice-champion de France 2019 de bras de fer

Le 24/03/2019 à 09:03

CHAMPIONNAT - Tepa Teuru est devenu, samedi à Drap, en métropole, vice-champion de France de bras de fer 2019 en catégorie seniors bras droit et gauche en - 100 kg.

Rédaction web

Le championnat de France de la Fédération française de bras de fer sportif s’est tenu samedi à Drap, en Alpes-Maritimes, avec un Tahitien en compétition, Tepa Teuru, plus connu au fenua pour ses talents de comédien et d’humoriste.À l’issue de plusieurs bras de fer, dont certains très laborieux, Tepa a réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium en catégorie senior homme bras droit et gauche des -100 kg. Le voici donc vice-champion de France de bras de fer 2019 dans sa catégorie.Retrouvez la vidéo ci-dessous et bien d'autres des matchs de Tepa sur la page Facebook Bras De Fer Dieppe