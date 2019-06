Tentez votre chance au concours Digicontest 2019

Le 26/06/2019 à 09:51

DIGITAL - La 4e édition du Digi contest sera lancée lundi. Ce concours, destiné à soutenir les initiatives digitales en Polynésie, va s'intéresser cette année aux projets liés à la blockchain mais aussi aux objets connectés.

En vidéo, la Web Zone du 25 juin 2019



Sans entrer dans les détails, la blockchain est une technologie permettant de stocker et d'échanger des informations de manière sécurisée, non modifiable et partagée à un ensemble d'utilisateurs.



Dans ce domaine, la direction générale de l'Economie numérique (DGEN) attend, pour ce Digicontest, des projets pouvant s'appliquer par exemple à des plateformes intelligentes, à un mécanisme d'authentification sans mot de passe, etc.



Concernant les objets connectés, la DGEN souhaite encourager le développement de technologies contribuant à la création de la ville de demain, une ville connectée. Les technologies connectées doivent permettre d'intégrer le digital dans les maisons, les transports ou encore le médical...



Le concours sera divisé en 4 catégories dont 3 consacrées aux entreprises et, c'est la nouveauté, une catégorie réservée aux étudiants majeurs en équipes de 5 personnes. La DGEN souhaite une mixité dans ces équipes avec des étudiants de l'Université, de l'Ecole de commerce ou encore de Poly 3D. Le but étant de concevoir un projet autour de la blockchain, techniquement mais aussi d'imaginer comment le rendre économiquement viable.







Sept projets seront récompensés soit jusqu'à 15 lauréats pour un montant maximum de 10 millions de Fcfp. Mais pour Karl Tefaatau, directeur de la DGEN, ce concours a surtout un autre but pour les participants : "Les derniers gagnants, il y a eu plusieurs catégories, mais une s'est fait remarquer, c'est Jenifer Tchakouté, qui a monté la plateforme de crowdfunding C.Reva. Aujourd'hui, je crois qu'elle a complètement trouvé sa place dans l'écosystème et sur le marché, dans l'économie polynésienne. (...) Je crois qu'on gagne surtout en expérience plutôt qu'en argent. L'idée c'est bien sûr qu'il y a un price money à la clef mais ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. ce qu'on souhaite c'est attirer l'attention sur les sujets blockchain et IOT (objets connectés, NDLR) en Polynésie."

Les récompenses du concours





Manon Della-maggiora Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail à la DGEN au plus tard le 30 août à midi. Les dossiers éligibles seront transmis aux membres du jury qui sera présidé par la ministre en charge du numérique Tea Frogier. Dans ce jury également, des professionnels nationaux et internationaux qui feront le déplacement en Polynésie spécialement pour l'occasion : le directeur du laboratoire de recherche informatique de l'école polytechnique, le directeur IT France du groupe HSBC, le directeur du Blockchain La Leader du groupe BNP Paribas et le président du groupe Linagora...

PRATIQUE



Calendrier du concours



> Inscriptions closes le 30 août à midi

> étude de l'éligibilité des dossier entre le 1er et le 5 septembre

> Transmission aux membres du jury le 6 septembre

> Evaluation et classement des lauréats dans la semaine du 16 septembre

> Annonce officielle des lauréats au plus tard le 12 novembre



Plus d'infos sur les modalités du concours ICI

ou par téléphone à la DGEN au 40 544 860



